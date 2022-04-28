إقامة 73 معرضا لبيع منتجات العيد بأسعار مخفضة موزعة بجميع الأحياء بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، أن هناك 73 معرض تم إقامتها لبيع منتجات العيد بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم وخاصة مع حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن المعارض موزعة على جميع أحياء المحافظة ففي حي منتزه أول يوجد 1 معرض، وفي حي منتزه ثان 4 معارض، أما عن حي شرق فهناك 7 معارض، وفي حي وسط 12 معرض، أما عن حى الجمرك فهناك 7 معارض، وفي حي غرب هناك 5 معارض، وفي حى العجمي 8 معارض، وبحي العامرية أول 6 معارضن و العامرية ثان 6 معارض أيضا، وفي مركز ومدينة برج العرب يوجد 4 معارض.

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تنسيق وتوحيد الجهود للسيطرة على الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجا لمواجهة موجة التضخم العالمية، وتوفير السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة، من خلال إقامة معارض لبيع مستلزمات العيد تحمل اسم موحد "العيد فرحتنا" بأسعار مخفضة، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على توفير كافة السلع بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات وخاصة مع حلول العيد.

وأشار المحافظ إلى أن هناك 3 معارض أخرى في (نادي المعلمين- ونادي التطبيقيين- ونادي المهندسين)، لافتا أن هناك 58 عارضا من المشاركين في مبادرة "مشروعك" في مبادرة "العيد فرحتنا" حيث تم تسكين 23 عارض بنادي المعلمين بنطاق حي شرق، كما تم تسكين 15 عارض آخرين بنادى التطبيقيين بنطاق حي شرق، كما تم تسكين 20 عارضا بنادى المهندسين بنطاق الحي ذاته.