اليوم السابع
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إصابة 6 فى مشاجرة بين طرفين بجزيرة شندويل بسوهاج

الخميس، 28 أبريل 2022 02:59 م
إصابة 6 فى مشاجرة بين طرفين بجزيرة شندويل بسوهاج مشاجرة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز جزيرة شندويل نتج عن المشاجرة إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم ضبط المتهمين المشاركين في المشاجرة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليها بمعرفة ضباط المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل نتج عنها إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتبين إصابة عبده ق. م 46 سنة بجرح بالرأس وأحمد . ع. ق  18 سنة بجرح بالرأس وخالد . ق . م 57 سنة  بجرح بالجبهة وطه . خ . ق بسحجات وكدمات وبين سامح . ع . م 30 سنة بجرح بالجبهة ونوال . ح . م 50 سنة بجرح بالرأس وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجتهما بما أسفرت عنه التحريات علل سبب المشاجراة لخلافات بينهما وتبادلا الإتهمات تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.


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