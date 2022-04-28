إصابة 5 أشخاص فى تصادم 6 سيارات بطريق إسكندرية الزراعى بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام 6 سيارات "سيارتين نقل ثقيل، وأتوبيس 28 راكب، وسيارتين ميكروباص وسيارة نصف نقل جامبو"، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقام رجال مدينة طوخ بتجنيب السيارات وتيسير الحركة المرورية علي الطريق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين 6 سيارات نقل ثقيل وميكروباص وجامبو وأتوبيس، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز شرطة طوخ.



علي الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال المرور وغرفة الأزمات بمجلس مدينة طوخ لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات وهي "تريلا بمقطورة س م ب 7912 / س ا ل 2785، وتريلا بمقطورة ع و ط 7163 / د ع ج 1632، وميكروباص أبيض اللون ع و ه 526، وميكروباص أبيض اللون ب ل س 3928، وأتوبيس 28 راكب أبيض اللون ( أ د) 9982، وسيارة جامبو نص نقل أبيض اللون د ج ب 956.



وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم، عفيفى ناجح عفيفى 35 سنة ( كدمات بالجسم) ومقيم ببنها، وسمر محمد ماضى 25 سنة (نزيف بالبطن) ومقيمة ببنها، ومحمد محمود محمد 27 سنه ( كسر بالساق الأيمن) ومقيم ببنها، وصابر محمود السيد 50 سنه ( كسر بالركبة اليسرى) ومقيم ببنها، وفايزة أحمد عبد الرحمن 50 سنه ( اشتباه ما بعد الارتجاج) ومقيمة ببنها، وجرى نقلهم علي الفور لمستشفي بنها التعليمي.



فيما دفع مجلس مدينة طوخ برئاسة أحمد الوزيرة رئيس مدينة طوخ، ومصطفى حسانين نائب رئيس المدينة، المعدات وجرى تجنيب السيارات من الطريق وفتح الحركة المرورية أمام المسافرين علي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





















