إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين أصحاب المحلات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الطالبية، مما أسفر عن إصابة 3 من المتشاجرين، وذكر شهود عيان أن المشاجرة شهدت إطلاق ألعاب نارية، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء، بسبب خلاف بين اثنين من أصحاب المحلات، على تركيب أحدهما يافطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بشارع ترسا في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين.

وذكر شهود عيان أن مشاجرة نشبت بين اثنين من أصحاب المحلات، بسبب الخلاف على تركيب يافطة، واستعان أحد الطرفين بأنصاره، وأطلقوا ألعاب نارية، كما تسببوا في إصابة 3 أشخاص من الطرف الثاني بعدة جروح، نتيجة الاعتداء عليهم بأسلحة بيضاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.