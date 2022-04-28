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إصابة شخصين إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى الأميرية

الخميس، 28 أبريل 2022 02:39 ص
إصابة شخصين إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى الأميرية اسعاف _ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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سقطت سيارة داخل نهر النيل أثناء سيرها بكوبري الأميرية بالسواح، مما أدي إلى إصابة السائق ومرافق له نتيجة لاختلال عجلة القيادة، وانتقل رجال الانقاذ إلي المكان وتم انتشال السيارة من المياه، ونقل المصابين إلي المسشفي.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة داخل نهر النيل بعد سقوطها من أعلي كوبري الأميرية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب انقلابها داخل نهر النيل ونتج عنها إصابة شخصان.
 
وتم انتشال السيارة، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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