"أصدقاء مصر فى الكونجرس الأمريكى" يحتفلون بـ 100 عام على العلاقات الدبلوماسية

كتبت ريم عبد الحميد

أصدر نائبا الكونجرس الأمريكى ماريو دياز بلارت وداتش رابرسبيرجر، رئيسا تجمع أصدقاء مصر فى الكونجرس، بيانا للاحتفال بذكرى مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة.

وقال النائبان فى بيانهما إنه لكونهما رئيسى تجمع أصدقاء مصر فى مجلس النواب الأمريكى، يعترفون بـ 100 عام من الشراكة بين الولايات المتحدة مصر، وهذه شراكة مبنية على التزام مشترك بالسلام والاستقرار والنمو الاقتصادى لكلا البلدين.

وأضاف البيان: لقد واجهت بلدينا معا العديد من التحديات مثل التهديد العالمى للإرهاب والعمل من أجل حل للإسرائيليين والفلسطينيين. وعلى سبيل المثال، وبعد عقود من اتفاقية كامب ديفيد، نواصل احترام تلك الاتفاقية التاريخية بمساهمات قوية فى السلام والأمن فى المنطقة بأكملها.

وأعرب النائبان عن أملها فى أن تستمر مصر فى الريادة على الساحة العالمية، وأن تتمتع مصر والولايات المتحدة بقرن آخر من الشراكة والتقدم من أجل المنفعة المشتركة للشعبين المصرى والأمريكى.



