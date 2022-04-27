8 مايو.. انطلاق الماراثون الانتخابى لـ26 نقابة فرعية للعلوم الصحية

كتبت آية دعبس

تفتح النقابة العامة للعلوم الصحية، باب الترشح لانتخابات النقابة، على مقاعد رؤساء اللجان النقابية، وأعضاء مجالس إداراتها، وذلك يوم 8 مايو وتنتهي يوم 20 من الشهر نفسه، وهو موعد إيداع أوراقها.



وتبدأ اللجان العليا للانتخابات بالمحافظات، والتي يترأسها قاض بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة، تلقى أوراق المرشحين يومي الأحد والاثنين 8 و 9 مايو 2022، وتعلن أسماء المرشحين يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و 11 مايو، وتتلقى الطعون يوم الخميس 12 مايو، والبت فيها يوم الجمعة 13 مايو، وإعلان الكشوف النهائية يومي السبت والأحد 14 و15 مايو.



ثم تجرى الانتخابات يوم الاثنين 16 مايو، وتعلن النتيجة والتظلم منها الثلاثاء 17 مايو، ويتم البت في التظلمات الأربعاء 18 مايو، وتودع الأوراق لدى اللجنة العليا للانتخابات النقابية بالمقرات التي تحددها مديريات القوى العاملة بالمحافظات، يومي الخميس والجمعة 19 و20 مايو.



وتجرى الانتخابات في 26 لجنة فرعية، على مقاعد 26 رئيس لجنة، وتتراوح أعداد مجالس الإدارات في كل منها بين 11 و13 عضوا، بإجمالي 286 مقعدا.



ويتطلب من كل مرشح، تجهيز الأوراق المطلوبة، وهي:

- صور من بطاقة الرقم القومى.

- صورة شهادة الميلاد.

- شهادة معتمدة من الجهة التى يعمل بها تتضمن الوظيفة التى يشغلها ودرجته الوظيفية "بيان حالة وظيفية".

- شهادة تفيد بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى

- صحيفة الحالة الجنائية "فيش جنائي".

- شهادة معتمدة من المنظمة النقابية "اللجنة النقابية" أو النقابة العامة، تفيد عضوية المرشح فى الجمعية العمومية، وأنه مسددا اشتراكاته بصفة منتظمة لمدة 3 سنوات متتالية منتظمة، وحتى تاريخ فتح باب الترشح.

- إقرار من العامل بالقطاع الخاص أنه غير مفوض باختصاصات صاحب العمل "لغير موظفى الحكومة".

- إقرار من المرشح بأنه غير منضم لعضوية منظمة نقابية من ذات التصنيف المهنى.

- إقرار مكتوب بأن المرشح ليس صاحب عامل.

- إقرار من المرشح بأنه ليس من رؤساء القطاعات أو رؤساء مجالس الإدارات.

- شهادة طبية من أحد المعامل التابعة لوزارة الصحة، تفيد خلو المرشح من السموم "كشف المخدرات".

أما المستندات المطلوبة، فهي كالآتي:

نموذج رقم (1)

- طلب الترشح لـ"عضوية / رئاسة" اللجنة النقابية العمالية / المهنية".

وتكون صيغة الطلب، موجهة للمستشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات النقابية العمالية

بمديرية القوي العاملة، متضمنة معلومات عن المرشح، من حيث الاسم، واسم الشهرة، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والمحافظة، ومحل الإقامة، ومقر العمل، والوظيفة، الدرجة المالية، والمؤهل الدراسي، والتليفون، والمقر الانتخابي "المركز الرئيسي / الفرع / الإدارة" المرشح عليه.