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هل يجوز التنازل عن فرصة حج القرعة للغير؟ اعرف التفاصيل

الأربعاء، 27 أبريل 2022 05:13 م
هل يجوز التنازل عن فرصة حج القرعة للغير؟ اعرف التفاصيل موسم الحج
كتب محمود عبد الراضي

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أكدت وزارة الداخلية عدم جواز التنازل عن فرصة حج القرعة أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته.

 

وبدأ التقديم لحج القرعة، حتى 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

 

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.. وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.


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