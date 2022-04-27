نيابة المنشية تستمع لأقوال أصحاب محلات السوق المحترق بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تباشر نيابة المنشية بالإسكندرية، التحقيقات فى اشتعال النيران بسوق الورق صباح أمس، والذى أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقلهم لتلقى العلاج، وتستمع النيابة لأقوال أصحاب المحلات التجارية المحترقة فى إطار التحقيقات.

وقررت نيابة المنشية انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق المنشية، والذي اندلع صباح اليوم في عدد من المحلات التجارية وسط المدينة، وبدأ رجال النيابة في معاينة المكان ورفع البصمات لمعرفة سبب الحريق.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بنشوب حريق فى احد الشوارع الداخلية لسوق المنشية بوسط المدينة.

على الفور، تم إبلاغ الحماية المدنية والدفع بـ10 سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم السيطرة على الحريق، وإخماد النيران، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى معاينة النيابة العامة لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

وأكدت رئيس حي الجمرك رباب مدني عدم وجود خسائر في الأرواح في الحريق الذي اندلع صباح اليوم بعدد من المحلات بسوق المنشية، وسط مدينة الإسكندرية.

وأشارت إلى أن الحريق أسفر عن خسائر مادية فادحة لأصحاب الفروشات والمحلات، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأضافت مدني، أن أغلب الإصابات عبارة عن اختناق، تم علاج عدد منهم في موقع الحريق، وتم تحويل ٤ إلى المستشفى الأميري الجامعي.

وفور تلقي بلاغاً من غرفة العمليات بالمحافظة يفيد بوجود حريق بالمنشية، انتقلت على الفور الدكتورة رباب مدني رئيس حي الجمرك إلى موقع الحدث بوجود الإدارات المعنية بالحي، وقوات الحماية المدنية، وقسم شرطة المنشية ط، وشبكات كهرباء الجمرك ط، وشركة الغاز الطبيعي.

وتم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، ولكن كانت هناك بعض الاصابات باختناق، فضلا عن تضرر ثلاث منازل وحوالي 15 محلا وفرشا إثر الحريق والمرجح أن سببه ماس كهربائي.

وقررت الجهات التنفيذية إخلاء عقارين تضررا بشدة بسبب الحريق، ويجرى حاليا حصر جميع الأضرار الناتجة عن الحريق عن طريق نيابة المنشية.