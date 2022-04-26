اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 08:51 م
أكرم القصاص
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"تضامن الإسكندرية": صرف مساعدات لضحايا حريق محلات لعب الأطفال بالمنشية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:18 م
"تضامن الإسكندرية": صرف مساعدات لضحايا حريق محلات لعب الأطفال بالمنشية حريق محلات المنشية
الإسكندرية: جاكلين منير

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أنه تم صرف مساعدات الإعاشة وخسائر الممتلكات والإصابة بعد استيفاء المستندات وفقا للوائح والقوانين لضحايا حريق المنشية اليوم، وذلك وفقا للإشارة الواردة للمديرية من غرفة عمليات المحافظة، بشأن حريق بجوار محلات لعب أطفال بالمنشية.

 

وبناء علي تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، توجه علي الفور فريق الإغاثة بإدارة الجمرك إلي موقع البلاغ للمعاينة والحصر، حيث تبين نشوب حريق بسبب ماس كهربائي في محلات لبيع لعب الأطفال ووصول الحريق إلي عقارين رقم 4 و6، وإصابة 5 من سكان العقار رقم 6.

 

ومن خلال الحصر تبين أنه يقيم بالعقار رقم 4، عدد 4 أسر، وتم إخلاء العقار بمعرفة حي الجمرك، والعقار رقم 6 يقيم به 5 أسر ومنهم المصابين وعددهم 5 متأثرين بالحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الميرى، والأسر التي تم إخلائهم توجهوا لدي ذويهم، كما يتم التواصل مع الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات للأسر المتضررة.


الاسكندرية

احياء الاسكندرية

حريق المنشية

محافظ الاسكندرية

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