اليوم السابع
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نقابة العاملين بالبناء والأخشاب: تشكيل لجنة لمتابعة الانتخابات العمالية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:00 م
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب: تشكيل لجنة لمتابعة الانتخابات العمالية مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب
كتبت آية دعبس

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أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأييده لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وجه بها في حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء.
 
وأكد عبد المنعم الجمل، خلال الاجتماع أن جميع العاملين بكافة قطاعات الدولة يدعمون توجهات القيادة السياسية في تفضيل المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. 
 
وأشار إلى أهمية قيام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية في العمل من أجل زيادة معدلات العمل والإنتاج، بما يعود على الاقتصاد الوطني بالنفع. 
 
ولفت الجمل، خلال الاجتماع إلى أن حفل إفطار الأسرة المصرية، شهد العديد من القرارات الرئاسية التي سيكون لها مردود إيجابي في عمليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
 
وناقش اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أيضا الاستعدادات للانتخابات العمالية الشهر المقبل، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل قطاع التشييد والبناء، وتم الاتفاق كذلك خلال الاجتماع على تشكيل لجنة إعلامية لمتابعة الانتخابات العمالية بكافة القطاعات التابعة للنقابة العامة.
 
وأكد مجلس إدارة النقابة العامة، أنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة، بداية من تقديم أوراق الترشح وصولا لإعلان النتائج وتشكيل اللجان النقابية، وتسهيل كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
 

نقابة العاملين بالاخشاب

اتحاد العمال

الانتخابات العمالية

انتخابات النقابات العمالية

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