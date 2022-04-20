القوى العاملة: 27 لجنة فى انعقاد دائم حتى انتهاء الانتخابات العمالية

كتبت آية دعبس

عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اجتماعا مع اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية في الدورة الجديدة 2022- 2026 ، وأصدر توجيهات فورية لـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، بتشكيل لجنة في كل مديرية برئاسة مدير المديرية بالمحافظة وعددا من الأعضاء، لقبول طلبات الترشح والإشراف على العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث.

وشدد وزير القوي العاملة علي الـ 27 لجنة التي تم تشكيلها من أمس بمديريات القوي العاملة بالمحافظات علي أنها ستكون في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابي بديوان عام الوزارة ستقوم بالمتابعة علي مدار الساعة يوميا باللجان المشكلة بالمديريات للتنسيق معها والتدخل لإزالة أية معوقات فوراً.

وقال سعفان: إن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بمتابعة تجهيز مقار الانتخابات في 27 مديرية بالمحافظات لبدء استقبال طلبات الترشح للمرحلة الأولي في 15 تصنيف نقابي يومي 8 و9 مايو المقبل، والثانية علي مستوي 14 تصنيف نقابي يومي 21و22 من نفس الشهر، لافتا إلي أنه لن يسمح بأي خطأ علي مستوي المراحل الثلاث الانتخابية .

وتابع الوزير خلال الاجتماع هاتفيا مع المديريات تقديم المنظمات النقابية العمالية مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات والتي ستنتهي موعد تقديمها 22 أبريل الجاري، وفي نفس الوقت مع ممثلي العاملين بمجالس إدارة والوحدات التابعة للقطاع العام والأعمال العام.

وشدد الوزير علي اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء 27 لجنة فرعية بمديريات القوي العاملة بالمحافظات بأنهم في حالة انعقاد دائم، وأنه موجود بديوان عام الوزارة ، وسيقوم بنفسه بالمتابعة من ثاني أيام عيد الفطر علي هذه اللجان للخروج بالعملية الانتخابية بالشكل الأمثل .

وكان وزير القوي العاملة قد أصدر قرارات تحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للمستويات الثلاثة، وممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أن تقبل طلبات الترشح والانتخابات في نفس المواعيد المقررة القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن ، فضلا عن موعد تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية ، والمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

وحدد القرارات 15 نقابة عمالية تجري في مرحلتها الأولي انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية وفقا للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما حددت فتح باب الترشح لهذه اللجان خلال يومي 8 و 9 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 من نفس الشهر، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو 2022.

كما حددت القرارات المرحلة الثانية لمواعيد الترشح والانتخاب في 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

حددت فتح باب الترشيح لهذه اللجان يومي 21 و22 مايو2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل ، وإيداع الأوراق من يومي 2 و 3 من نفس الشهر .

وحددت القرارات مواعيد انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة ، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم 11 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 12 من نفس الشهر ، والطعون 13 يونيو، والبت فيها 14 من نفس الشهر ، إعلان الكشوف النهائية 15 يونيو، وعلي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر ، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

كما حددت موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022.