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موسكو: تدمير 38 موقعا عسكريا أوكرانيا بينها 7 مواقع قيادة ونظامان دفاعيان

الأربعاء، 27 أبريل 2022 08:03 م
موسكو: تدمير 38 موقعا عسكريا أوكرانيا بينها 7 مواقع قيادة ونظامان دفاعيان أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الجوية الروسية دمرت 38 موقعا عسكريا أوكرانيا، بينها 7 مواقع قيادة ونظامان دفاعيان جويان أحدهما s-300 في منطقة نيقولايف، والثاني من نوع Osa AKM.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير موقعين محصنين و27 موقعا للتدريب وتجمّع المعدات العسكرية الأوكرانية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه تم القضاء على 210 عناصر من النازيين الأوكرانيين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


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