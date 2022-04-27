موسكو: تدمير 38 موقعا عسكريا أوكرانيا بينها 7 مواقع قيادة ونظامان دفاعيان

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الجوية الروسية دمرت 38 موقعا عسكريا أوكرانيا، بينها 7 مواقع قيادة ونظامان دفاعيان جويان أحدهما s-300 في منطقة نيقولايف، والثاني من نوع Osa AKM.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير موقعين محصنين و27 موقعا للتدريب وتجمّع المعدات العسكرية الأوكرانية.
ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه تم القضاء على 210 عناصر من النازيين الأوكرانيين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
موسكو: تدمير 38 موقعا عسكريا أوكرانيا بينها 7 مواقع قيادة ونظامان دفاعيانالأربعاء، 27 أبريل 2022 08:03 م
أوكرانيا
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الجوية الروسية دمرت 38 موقعا عسكريا أوكرانيا، بينها 7 مواقع قيادة ونظامان دفاعيان جويان أحدهما s-300 في منطقة نيقولايف، والثاني من نوع Osa AKM.
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