من المتهم؟.. قصة مقتل طفل فى المغرب بعد ولادته بـ3 أيام

كتب أحمد حسنى

يستعرض "اليوم السابع" في سلسلة " من المتهم"، أبرز القضايا التي لم تصل فيها جهات التحقيق للجاني سواءً كانت هذه القضايا جنائية أو قضايا سرقة.

الحلقة السادسة والعشرين

"مقتل الطفل وليد"

فى الخمسينيات من القرن الماضى، قُتل الطفل "وليد"، الذى لم يكمل يومه الثالث فى ظروف غامضة بمدينة طنجة بالمغرب، لم تنجح القوات الأمنية فى اكتشاف الجانى منذ ذلك الوقت وحتى كتاة تلك الكلمات.

دفنت العائلة وليدها فى مقبرة "بوعراقية" ونصبت له لوحة من الرخام على قبره كُتب عليها " أن هذا الطفل قتل والقاتل مجهول"، والغريب أن تلك اللوحة لا تحوى اسم الطفل فقد سلب الجانى حياته قبل أن يكتسب اسماً من أبويه فى يومه الثالث من ولادته، ليطلق اسم وليد مجازى على الطفل الصغير.

ولا تزال حروف تلك اللوحة المنصوبة على قبر الطفل عصية على التلاشى أو الإندثار لتقف شاهدة على جريمة من أبشع الجرائم بالمغرب.