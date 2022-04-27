مكحلة الرسول من داخل حجرة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين..صور

كتب لؤى على

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، حجرة مقتنيات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، داخل مسجد الحسين، واستمع إلى شرح حول هذه المقتنيات. تلك الحجرة تحتوى على عدد من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، والتى نقلت إلى مسجد الإمام الحسين فى الحجرة التى بناها الخديوى عباس حلمى الثانى عام 1893، وكانت هذه الآثار النبوية فى مدفن السلطان قنصوه الغورى، وكان السلطان الغورى قد نقلها إلى مدفنه من مسجد الصاحب بهاء الدين المطل على النيل فى حى مصر القديمة فى منطقة أثر النبى. تقول الدكتورة سعاد ماهر عالمة الآثار فى كتاب لها بعنوان "مخلفات الرسول فى المسجد الحسينى"، أن المخلفات الموجودة بمسجد الحسين هى ثلاث قطع من النسيج، وقطعة من القضيب وهى التى عبر عنها الجبرتى بقطعة عصا، والمكحلة والميل"المرود" وقد ضم إليها بعض الشعر من الرأس ومن اللحية النبوية الشريفة، وقد حفظت جميعها فى اربعة صناديق من الفضة، ملفوفة فى قطع من الحرير الأطلس الأخضر الموشى بخيوط من الذهب والفضة.

المكحلة والمرود

المكحلة ورد ذكرها كذلك قيما خلف الرسول صلى الله عليه وسلم من أدوات الزينة، فعن يزيد بن هارون عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم.

والمكحلة المحفوظة مع التراث الشريف، تبين لنا بعد تحليل معدنها أن الجزء المقعر الذى يشبه الملعقة من النحاس الأصفر، وإن كان لونها الآن قد أصبح يميل إلى السواد وذلك من أثر القدم، أما باقى اليد فقد كسيت بغلاف من الفضة من المرجح أن تكون قد أضيفت فيما بعد.

أما المرود أو الميل فإنه من الحديد وقد غلف جزء من نهايته الغليظة بغلاف من الفضة، وليس من المستبعد أن يكون قد أضيف مع غلاف المكحلة كذلك، وبما أن المراجع التى تعرضت لوصف المكحلة والمرود، ذكرت أنهما من النحاس أو النحاس الأحمر كما ورد فى بعضها، وقال الآخر أنهما من الحديد، وقد تبين من التحليل أن المكحلة والمرود صنعتا من هاتين المادتين فليس من المستبعد أن تكون المكحلة والمرود من مخلفات الرسول.