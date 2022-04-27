مصرع شخصين وإصابة 43 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء.. صور

جنوب سيناء ياسر عامر

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 43 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس ركاب فى جنوب سيناء على بعد 30 كيلو من مدينة شرم الشيخ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، لتلقى المصابين الإسعافات.

شهدت مدينة شرم الشيخ، فى تمام الساعة الثامنة صباح اليوم، حادث انقلاب أتوبيس ركاب قادم من محافظة المنيا، وعلى بعد 30 كيلو متر من مدينة شرم الشيخ، وعلى أثره لقى 2 مصرعهما وأصيب 43 آخرين إصابات متنوعة.

وتلقت محافظة جنوب سيناء، إخطارا من مرفق الإسعاف بانقلاب الأتوبيس رقم 9641 ص ب تابع لإحدى شركات الرحلات قادم من محافظة المنيا، وعلى بعد 70 كيلو من مدينة طور سيناء، وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية فى محافظة جنوب سيناء، لتقديم الإسعافات للمصابين.

وتفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الحادث بمرافقة رئيس المدينة ورجال الإسعاف والدفاع المدني، كما أشرف على نقل الحالات لمستشفي شرم الشيخ الدولى وبتابع كل دقيقة حالة المصابين كما قدم تعازيه لأسر المتوفين.