اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة ثالث فى حادث تصادم بالطريق الإقليمى

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:00 م
مصرع شخصين وإصابة ثالث فى حادث تصادم بالطريق الإقليمى تصادم سيارة ملاكى برصيف بالطريق الإقليمى العاصمة الإدارية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى شخصين مصرعهما فيما أصيب أخر بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد ، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف، بالطريق الإقليمى العاصمة الإدارية اتجاه بدر، وتم نقل المصاب و الجثتين إلى مستشفى بلبيس المركزى .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول مصاب وجثتين، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف بالطريق الاقليمى العاصمة الإدارية اتجاه بدر، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصاب.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة، تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

 

 


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