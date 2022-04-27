اليوم السابع
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مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالغربية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:41 ص
مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقى شابان مصرعهما إثر تصادم دراجتين ناريتين على طريق شبشير الحصة القرشية مركز السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثامين لمستشفى طنطا الجامعى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مرورى على طريق شبشير الحصة القرشية.

 

انتقلت قوة أمنية وسيارتى إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم دراجتين ناريتين على الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع 2 متأثرين بإصابتهم تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثامين.

 

 


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السنطة

محافظة الغربية

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