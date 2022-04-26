مصرع مسن صدمه قطار طنطا المنصورة أمام قرية عياش فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

لقي مسن مصرعه مقيم قرية الناصرية مركز سمنود بمحافظة الغربية، بعد أن دهسه قطار طنطا المنصورة أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام قرية عياش مركز المحلة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام قرية عياش.

بالفحص تبين أثناء عبور شخص يدعي "ع.م.ح" 60 سنة القضبان صدمه القطار ولقي مصرعه في الحال، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.