اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 04:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع مسن صدمه قطار طنطا المنصورة أمام قرية عياش فى المحلة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:28 م
مصرع مسن صدمه قطار طنطا المنصورة أمام قرية عياش فى المحلة إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي مسن مصرعه مقيم قرية الناصرية مركز سمنود بمحافظة الغربية، بعد أن دهسه قطار طنطا المنصورة أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام قرية عياش مركز المحلة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام قرية عياش.

بالفحص تبين أثناء عبور شخص يدعي "ع.م.ح" 60 سنة القضبان صدمه القطار ولقي مصرعه في الحال، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 

 


مدير أمن الغربية

المحلة

قطار يدهس مواطن بالمحلة

محافظة الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة