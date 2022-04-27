مصرع سيدة ونجلتها صدمتهما سيارة مسرعة فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقيت سيدة ونجلتها مصرعهما إثر اصطدام سيارة مسرعة بهما على طريق (المنصورة - جمصة) أمام قرية الرزقة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق جمصة أمام قرية الزرقة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بسيدة وابنتها وتدعي "هدى أ ال"، ونجلتها "منى ج"، أمام قرية الزرقة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بلقاس العام لتفارق الأم الحياة وتلحق بها الابنة بعد ذلك.

وأكد أحد شهود العيان، أن السيدة كانت تسير مع ابنتها أمام القرية لنزولهم لشراء ملابس العيد، إلا أنه أثناء سيرهم صدمتهم سيارة مسرعة من الخلف وفر قائدها هاربًا وحاول أهالي اللحاق بها.

وتحرر عن ذلك المحضر لازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتورط في الحادث والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.