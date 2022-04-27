مد فترة التسجيل بمنظومة الحرم الذكي لجامعة الأزهر حتى 7 من مايو القادم

كتب لؤى على

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه نظرًا لوجود اعمال ترقية لمركز بيانات الجامعة والتي سوف تستمر لمدة 24 ساعة، مما يترتب عليه وجود بعض الصعوبات فى دخول الطلاب للموقع للتسجيل، وحرصًا من إدارة الجامعة على مصلحة الطلاب واستجابة لرغباتهم تقرر مد فترة التسجيل، حتى 7 من مايو 2022م.

وأهابت إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بالطلاب عدم الانسياق خلف الشائعات، والرجوع إلى صفحة المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، كونها الصفحة الرسمية التي يتم نشر جميع أخبار الجامعة من خلالها.

وشددت إدارة الجامعة على أهمية تحرى الدقة خلال عملية تسجيل كل طالب لبياناته، والتأكد من كتابة الرقم القومي بشكل صحيح مثل: 123456 إلى آخر الرقم القومي، هذا وتتقدم إدارة الجامعة لأبنائها الطلاب والطالبات بالتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بكل الخير والبركة وكل عام أنتم بخير.