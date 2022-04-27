مدرب أحد ضحايا حادث كفر الشيخ: "آخر كلمة قالها لى هتوحشنى قوى يا كابتن".. فيديو

الدقهلية - مرام محمد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مركز شباب ميت الرومي التابع لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس أحمد السعيد الشلقامي 21 سنة من دكرنس دقهلية الذى توفى في حادث كفر الشيخ.

وقال الكابتن أحمد إسماعيل مدرب الكونغ فو للطالب أحمد الشلقامى، أن أحمد كان عنده بمثابة الابن، وخاصة أنه كان قريب من نجله وتربطة صداقة قديمه مع والده، مشيرا إلى أن آخر كلمات الشلقامى له "هتوحشنى يا كابتن".

وأضاف أحمد إسماعيل، أن أحمد طلب منه منذ فترة أن يتدرب رياضة الكونغ فو، مضيفا أنه بدأ فى التدريب على اللعبة ونجح فى احترافها وشارك فى العديد من البطولات، مشيرا إلى أن الشلقامى كان صديقه وتربطه به العديد من الذكريات.

وسادت حالة حزن بمدينة دكرنس بعد فقدانهم لاثنين من أبنائهم لقيا مصرعهما في حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي كان يستقلها الطلاب، ما أدى لاصطدامها بالرصيف بعد كمين رشيد كبري زكريا على الطريق الدولى الساحلي.

وتلقى غرفة العمليات بمديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي، مما أدى لاصدامها بالرصيف بعد كمين رشيد بالقرب من كبري زكريا، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتمكن رجال الإسعاف من استخراج الـ5 جثامين من السيارة الملاكى.

وتبين أن الطلاب هم أحمد السعيد الشلقامي 21 سنة من دكرنس دقهلية وأدهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 سنة من دكرنس دقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد 21 سنة من أبو كبير شرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد21 سنة من سنورس الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد من دكرنس دقهلية.