محافظ بنى سويف يوجه بسرعة إصلاح وصيانة مغذى الشناوية لضمان وصول مياه الرى

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح مغذى الشناوية بمركز ناصر، لحل مشكلة نقص مياه الرى وعدم وصولها لنهايات فرع ترعة الشناوية "2"، مكلفا وكيل وزارة الرى ورئيس الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ الإجراءات والخطوات المطلوبة لضمان وصول المياه والتأكد "ميدانيا " من وصول المياه لنهائيات الترع فى فترة المناوبة .

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بالمواطنين ، والذى يعقده المحافظ بشكل مستمر للاستماع عن قرب لشكاوى ومطالب المواطنين ،والتوجيه بحلها فى إطار المتاح من إمكانات ووفق القانون ،بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيون المعنيون .

حضر لقاء اليوم المهندس نصر بركات البلاصى وكيل وزارة الموارد المائية والري، على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة

استمع المحافظ لشكوى المواطنين فيما يتعلق بعطل المغذى الذى يتسبب فى تأخر وصول مياه الرى لأراضيهم ، مؤكدا لهم أنه تابع شكواهم "شخصيا "مع مسئولى الرى لسرعة تنفيذ الحلول الممكنة بأسرع وقت والذى أسفر عن طرح الحلول اليوم وخطة والبرنامج الزمنى للتنفيذ .

من جانبه أكد وكيل الري، أنه وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، سيتم خلال أسبوع أعمال إصلاح وصيانة لبعض المضخات وطلمبات الرفع بمغذى الرى ، وذلك كحل عاجل ومؤقت للمشكلة ، وذلك لحين الانتهاء من الحل الجذرى والنهائى ،والذى يتضمن إحلال وتجديد بشكل كامل للمغذي، وقد تمت الترسية على الهيئة العربية للتصنيع والتى ستقوم بإعداد التصميمات المطلوبة للمشروع ، تمهيداً لطرح الأعمال للبدء فى تنفيذها والتى من المقرر أن تستغرق من 6 إلى 12 شهراً.