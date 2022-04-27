اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يوجه بسرعة إصلاح وصيانة مغذى الشناوية لضمان وصول مياه الرى

الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:08 م
محافظ بنى سويف يوجه بسرعة إصلاح وصيانة مغذى الشناوية لضمان وصول مياه الرى لقاء محافظ بنى سويف بالمواطنين
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح مغذى الشناوية بمركز ناصر، لحل مشكلة نقص مياه الرى وعدم وصولها لنهايات فرع ترعة الشناوية "2"، مكلفا وكيل وزارة الرى ورئيس الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ الإجراءات والخطوات المطلوبة لضمان وصول المياه والتأكد "ميدانيا " من وصول المياه لنهائيات الترع فى فترة المناوبة .

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بالمواطنين ، والذى يعقده المحافظ بشكل مستمر للاستماع عن قرب لشكاوى ومطالب المواطنين ،والتوجيه بحلها فى إطار المتاح من إمكانات ووفق القانون ،بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيون المعنيون .

حضر لقاء اليوم المهندس نصر بركات البلاصى وكيل وزارة الموارد المائية والري، على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة

استمع المحافظ لشكوى المواطنين فيما يتعلق بعطل المغذى الذى يتسبب فى تأخر وصول مياه الرى لأراضيهم ، مؤكدا لهم أنه تابع شكواهم "شخصيا "مع مسئولى الرى لسرعة تنفيذ الحلول الممكنة بأسرع وقت والذى أسفر عن طرح الحلول اليوم وخطة والبرنامج الزمنى للتنفيذ .

من جانبه أكد وكيل الري، أنه وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، سيتم خلال أسبوع أعمال إصلاح وصيانة لبعض المضخات وطلمبات الرفع بمغذى الرى ، وذلك كحل عاجل ومؤقت للمشكلة ، وذلك لحين الانتهاء من الحل الجذرى والنهائى ،والذى يتضمن إحلال وتجديد بشكل كامل للمغذي، وقد تمت الترسية على الهيئة العربية للتصنيع والتى ستقوم بإعداد التصميمات المطلوبة للمشروع ، تمهيداً لطرح الأعمال للبدء فى تنفيذها والتى من المقرر أن تستغرق من 6 إلى 12 شهراً.


بنى سويف

محافظ بنى سويف

مشاكل المواطنين

مواطنى بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف: حملات تموينية على الأسواق ومراقبة أسعار السلع

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:12 م

محافظ بنى سويف يتابع مستوى الخدمات المقدمة بكورنيش النيل والممشى السياحى.. صور

الإثنين، 25 أبريل 2022 03:33 م

محافظ بني سويف يناقش مع رؤساء مدن وقرى 4 مراكز الملفات الحيوية وموقف المشروعات

الإثنين، 25 أبريل 2022 03:14 م

محافظ بنى سويف يزور عدداً من الكنائس والأديرة لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

الأحد، 24 أبريل 2022 03:31 م

محافظ بنى سويف ومئات من الأهالى يتوافدون على الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد القيامة

الأحد، 24 أبريل 2022 03:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة