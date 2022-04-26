تعرف على الجهود المنفذة لتنمية القدرات الاقتصادية بقرى حياة كريمة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود المبذولة في مجال تنمية القدرات الاقتصادية بقرى حياة كريمة بمركزي ناصر وببا، حيث تنفذ المحافظة خطة لدعم جهود المبادرة التي يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين جودة الخدمات والبنية الأساسية بالريف.

وأكد محافظ بني سويف على أنه يتم تنفيذ حزمة برامج تنموية وتوعوية بالشراكة مع المجتمع المدني وتحت إشراف ورؤية المحافظة، حيث يتم التنسيق مع مسئولي مؤسسة حياة كريمة والوحدة الاقتصادية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، بجانب تكامل الجهود الميدانية عن طريق وحدة الرصد الميداني المنتشرة في 225 قرية ولجان المتابعة وغيرها، والتي تساهم في توفير البيانات والمعلومات الميدانية ، وذلك بجانب عملها الأساسي وهو متابعة مستوى الخدمات والمرافق.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الشهري الذي تعده الوحدة الاقتصادية، ويقوم باستعراضه مدير الوحدة " علاء سعيد " ، حيث استعرض ما تم تنفيذه من توجيهات المحافظ فيما يتعلق بتحفيز التعاون بين المحافظة و الجهات المانحة الخاصة والحكومية ومنظمات المجتمع المدني وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعداد الدراسة لبناء مهارات والاستثمار البشري وتحسين مستوى الدخل وفرص العمل وتقديم مقترح تنموي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمركزي ناصر وببا.

تستهدف الدراسة الارتقاء بمستوى الأسر الأفقر في القرى المستهدفة، والحد من البطالة، وتوفير مصدر دخل للنساء المعيلات وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال العمل على تحقيق أهداف محددة، منها : التعرف على الميزة النسبية في تلك القرى وإعداد خريطة لتوزيعها على القرى، تقديم الدعم للنساء والشباب لتوسع في إقامة مشروعات ريادة الأعمال الإنتاجية والخدمية المولدة للدخل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، زيادة فرص العمل مع رفع مستوى المعيشة بالريف المصري وخاصة قرى حياه كريمة، مع توفير فرص عمل لائقة ومستدامة من خلال تقديم بعض الأفكار التي يمكن استغلالها في كل قرية.

وتم استعراض بعض الجهود المنفذة خلال الفترة الماضية ، منها مبادرة تنفيذ ندوات توعوية نفذتها جهات متخصصة في ريادة الأعمال للمواطنين لرفع وتنمية قدرتهم الاقتصادية وتطوير مشارعهم القائمة حاليا، وشرح كيفية أن يصبح رائد أو رائدة أعمال مع تشجيع الأفكار والابتكار والابداع، بالإضافة للندوات منظمة خريجي الأزهر والمجلس القومي للمرأة عن ( المواطنة - التغيرات المناخية - القضايا السكانية - الصحة الإنجابية - ترشيد استخدام المياه - ورد الجميل للدولة المصرية - حقوق الطفل).

وقامت المنظمة العالمية لخريجي الازهر الشريف ، والمجلس القومي للمرأة، جمعية مصر الخير، ادارة تنمية القرية ادارة الصناعات الحرفية بالتعاون مع وحدة حياه كريمة (التنمية الاقتصادية والمشاركة المجتمعية) بعقد 81 ندوة بمركزي ناصر وببا التي حضرها 2470 مواطن (سيدات – شباب )، شملت لقاءات توعوية وتثقيفية مختلفة في مجال رفع الوعي بإقامة المشروعات وريادة الاعمال بمركز ناصر وببا ، وعقد ورش عمل للتدريب على التمكين الاقتصادي بمركز ناصر وببا من خلال تهيئة الفئات المستهدفة لسوق العمل في مجال (ريادة الاعمال - التنمية البشرية ـ الصحة النفسية ـ نور البيان ـ تطريز الملابس)،وتم عقد دورات تدريبية في الحاسب الآلي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وتم تدريب ما يقرب عدد 450مواطن من مركز ناصر وذلك على النحو المبين بالجدول.

كما تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتوجيهات المحافظ بتجميع أفكار ومطالب الشباب والراغبين في اقامة مشروعات ورغبتهم في الحصول على التمويل ، وذلك من خلال استمارة استبيان يوضح فيها رغبة الاهالي في اختيار المشروع وطريق التمويل الذي يختاره بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات بعد التأكد من صحة مستنداتها للموافقة على تمويلها لمعرفة كل الاحتياجات التي يمكن استغلالها في فتح مجال جديد لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، وذلك للتنسيق مع الجمعيات والبنوك وجهاز تنمية المشروعات.

وتم عقد 12 حوار مجتمعي لمركزي ناصر وببا في مجال التمكين الاقتصادي من خلال الوحدة الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بحضور الشباب والشخصيات الطبيعية والمواطنين المهتمين بمجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من لقاءات بجميع القرى ضمن مبادرة حياه كريمة ، وتم عقد22 اجتماع بمركز ناصر و24 بمركز ببا مع البنوك والجمعيات الاهلية المتعاقد معها لدفع عملية الاقراض بقرى ناصر وببا حياه كريمة.

وشاركت القوى العاملة في تدريب عدد 50متدربه على التفصيل والخياطة ،عدد 30متدرب تبريد وتكيف وعدد 30 متدرب على السباكة ،وعدد 10 متدرب كهرباء بمركز ناصر، وقامت إدارة الصناعات الحرفية بتدريب الفتيات والسيدات لمدة ثلاثة اشهر بدأت بتاريخ 15 ديسمبر 2021، وانتهت في 15 مارس 2022 وتم تدريب الفتيات والسيدات بعدد 15 مستفيدة بمركز ناصر" قرى حياة كريمة( بنى عدى ) على صناعة الملابس(الخياطة ،السرفلة، قص الباترون ، تركيب الإكسسوارات)، بالإضافة أن المتدربات سيحصلن علي شهادة معتمدة من الإدارة تفيد بإجادتهن مهارة التفصيل وصناعات الملابس ، علاوة علي "داخل المنزل" أو إمكانية الحصول على فرصة عمل بأحد مصانع الملابس مما يحقق أهداف التنمية المستدامة ، وتحويل الأفراد داخل الأسر من مستهلكين إلى منتجين.

وبمركز ناصر تم تدريب 90متدرب 30اناث تفصيل وخياطة و30 متدرب تبريد وتكييف و30 سباكة بنى عدى 10 تفصيل وخياطة و10 كهرباء أشمنت 10تفصيل اناث ،وجاري الاستفادة من التمويل الذي يتم توفيره بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية حتى 5 آلاف جنيه بفائدة بسيطة علي 3 سنوات، لتستطيع المتدربة من شراء ماكينات ومستلزمات لإقامة مشروع صغير لصناعة الملابس.

كما سيتم العمل على دمج القرى المميزة نسبيا في مجالات النباتات الطبية والعطرية ضمن الاستراتيجية التنموية للمحافظة ، حيث تتميز قريتي طنسا الملق وبني عدي مركز ناصر للنباتات الطبية والعطرية وانتاج الزيوت لنبات العتر حيث تحتوي على عدد 59 مصنع حاليا ، وتتركز مساحات زراعة الريحان بمساحة 1000 فدان في قرى مركز ببا وخاصة صفط راشين و هليه.