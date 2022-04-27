محافظ بنى سويف يناقش مع وكيل التعليم استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الثانى

بنى سويف - هانى فتحى

اطمأن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على استعدادات مديرية التربية والتعليم امتحانات الفصل الثانى للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021/2022، والتى ستنطلق 7 مايو القادم، مؤكدا المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سير العملية بانتظام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات كورونا.

جاء ذلك خلال مناقشته للجهود المبذولة مع محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، والذى أكد أن امتحانات الدبلومات تشهد اهتماما كبيرا من الوزير الدكتور طارق شوقى، حيث يتم التنسيق مع غرفة العمليات المركزية استعداد لإجراء الامتحانات فى أجواء مناسبة والتعامل الفورى مع كل المستجدات والطوارئ.

وأشار وكيل الوزارة، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف، بالاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بمدارس التعليم الفنى والتى تنطلق فى السابع من مايو المقبل.

وجرى عقد اجتماعا بقاعة الاجتماعات بالمديرية بحضور الدكتور هانى رجائى وكيل المديرية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفنى ومديرى عموم الديوان والإدارات التعليمية وموجهى ومديرى مدارس التعليم الفني.

تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لمدارس التعليم الفنى (تجارى - فندقى – زراعى – صناعى) والتى يبلغ عددها 50 مدرسة وعدد الطلبة يزيد عن 40 ألف طالب.

وأشار وكيل الوزارة، أنه تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بأداء الطلاب الامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء سير الامتحانات العملية والنظرية، ومناقشة خطة العمل لمتابعة سير الامتحانات من الموجهين ومدير الإدارات المختلفة .

والتأكيد على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة انتظام سير اعمال الامتحانات وتذليل كافة العقبات التى تواجه اللجان وتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والحلول العاجلة لأى مشكلة طارئة، وكذلك وضع الجدول فى مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور مع غلق أبواب المدرسة وعدم السماح لأى شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولا يكون إلا من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحانات وتأمين حجرة الأسئلة والكونترول كما طالب وكيل تعليم بنى سويف بمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية .

وأشار وكيل تعليم بنى سويف، إلى أنه تم التوجيه بتنفيذ تعليمات الوزارة فيما يتعلق بحظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان إلى جانب ضرورة التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها فى نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.