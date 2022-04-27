محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدة مالية عاجلة ولحوم ومواد غذائية لمواطنين

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال لقائه اليومى للمواطنين بعدد من الحالات للاستماع لمطالبهم وبحث شكواهم، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم.

ووجه المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة ولحوم ومواد غذائية لمواطن مسن بناحية منشأة سلطان بمنوف يعانى من عدة أمراض مزمنة، ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بدراسة طلبه بشأن إمكانية بناء منزله ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو من خلال الجمعيات الأهلية نظراً لظروفه المعيشية الصعبة وذلك استجابة لمطلبه.

كما استمع محافظ المنوفية لشكوى مواطن من ناحية تلوانة يتضرر من قبول الإدارة الهندسية طلب تصالح على مخالفات البناء لمواطن قام ببناء مبنى على قطعة أرض بها نزاع قضائى وإعطائه نموذج 10 وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة الباجور بتشكيل لجنة فوراً برئاستها لفحص شكوى المواطن والمعاينة والعرض عليه خلال أسبوع.

فيما استمع المحافظ لطلب معلمة رياضيات بمدرسة كفر شنوفة للتعليم الأساسى تلمتس نقلها الى أقرب مدرسة محل إقامتها نظراً لإجرائها عملية تثبيت فقرات وتركيب دعامة فى العمود الفقرى وعدم قدرتها على ركوب المواصلات العامة، وقد وجه المحافظ بأنه "لا مانع لظروفها الخاصة لإجراءاتها عدة عمليات".