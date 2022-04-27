محافظ الغربية يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعى وأعمال الرصف بطنطا

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، عدد من المشروعات الجارية بمدينة طنطا، وذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء أول منطقة للعربات المتنقلة بالإستاد، إلى جانب تفقد أعمال رصف طريق شوبر وشارع حسن شحاتة بالعجيزى وإنشاء عمارات الإسكان الاجتماعى بالعجيزي.

بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف شارع حسن شحاتة بمنطقة العجيزى والذى يعد أحد الطرق الرئيسية داخل حى أول طنطا، كونه يربط بين منطقتى ميدان سعد زغلول والخادم، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع شوبر بطول كم وعرض 16 مترا، حيث وجه المحافظ بإجراء عدد من التعديلات على الطريق والتى ستسمح بزيادة مساحة الطريق ومحاذاته بالمرحلة الأولى من رصف الطريق.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء أول منطقة مخصصة لترخيص عربات الطعام المتنقلة، فى منطقة كورنيش كوبرى جيهان بطول 500 متر، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ووضع حلول فعليه ومبتكرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

واختتمت الجولة بتفقد عمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة العجيزى والذى سيوفر سكناً حضارياً بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودى الدخل، وذلك فى إطار المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجارى تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية ، حيث تابع المحافظ الانتهاء من بناء 6 عمارات تتكون كل عمارة منهم من (دور أرضى و9 أدوار علوية) بإجمالى 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2.3 فدان، وجارى البدء فى أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية، ووصلت نسبة الأعمال إلى 72%، رافق المحافظ خلال جولته أشرف حسن رئيس حى أول طنطا و ممدوح النجار.