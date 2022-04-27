محافظ الغربية يشهد ختام الدورة الرمضانية لاتحاد مراكز شباب مصر بالغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، ختام فعاليات الدورة الرمضانية والتي نظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بمحافظة الغربية بمركز شباب شوبر، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، الدكتور مجدي وكوك رئيس اتحاد مراكز شباب مصر بالغربية، الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، و يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

وشهد المحافظ المباراة النهائية بين فريقي قطور وكتامة والتي انتهت بفوز مركز شباب كتامة وحصوله على كأس البطولة، وكرم المحافظ الفرق الأربعة الأولى في خماسي كرة القدم، كما كرم الفرق الأربعة الأولى في مسابقات تنس الطاولة ومصارعة الذراعين إلى جانب 10 من حفظة القرآن الكريم والقائمين على تنفيذ البطولة، كما أهدى الدكتور مجدي وكوك الدروع التذكارية للمحافظ ونائبه ورئيس الاتحاد العام.

وأشاد محافظ الغربية بمستوى اللاعبين الرائع خلال المباراة النهائية ، موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وللاتحاد العام ولجميع القائمين على تنظيم هذه الدورة.