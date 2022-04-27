محافظ الشرقية يعلن استقبال 873 طن قمح بالصوامع والشون فى أول أيام التوريد

الشرقية – إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء انتظام عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق المحافظة للتخزين، مشيراً إلى أنه تم توريد 873 طن و51 كيلو قمح فى أول يوم للتوريد.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية و الخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والتموينية والتخزينية اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة، موضحاً أن إجمالى عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام هى ( 55 ) صومعة وبنكر و شونة مطورة حكومية و قطاع خاص تكفى لاحتياجات المحافظة من القمح، لافتاً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 423 ألف و 222 فدان بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضى.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول وفى حالة عدم التزام المزارعين بتوريد الأقماح سيتم تطبيق حزمة من العقوبات طبقاً للقوانين المنظمة لذلك، كما شدد المحافظ على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك لحمايته من الفقد أو الإهدار.