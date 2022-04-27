اليوم السابع
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توريد أكثر من 1023 طن قمح بـ 21 موقعا فى كفر الشيخ

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:04 ص
توريد أكثر من 1023 طن قمح بـ 21 موقعا فى كفر الشيخ استلام القمح بصوامع كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن 21 موقعا تسلمت 1023 طن و 650  كيلو قمحا من المزارعين.

وأضاف الهابط، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة استلام القمح بالصوامع بالمدن والمراكز، وغرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، تتابع تلك المواقع خلال موسم التوريد، وتتفقد تلك المواقع، وتتدخل لحل أي مشكلات.

وقال الهابط، إن محافظ كفر الشيخ، شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، نستهدف توريد 450 ألف طن قمح ولدينا 21 موقعا منتشرا بمدن المحافظة تتلقى القمح من المزارعين تستوعب هذه المواقع 200 ألف طن، وبمجرد اكتمال تلك المواقع سيتم نقل القمح لصوامع أخرى.

وأضاف حبيب" لـ" اليوم السابع"، تشهد المواقع إقبال متوسط ويزيد الإقبال عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تم تعقيم المواقع وتطهيرها وتشكيل لجان لمتابعة توريد القمح.

وقال حبيب، إن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وجه بتوعية المزارعين وأهالي المحافظة بتوريد القمح من خلال عقد ندوات بالجمعيات الزراعية، إضافة لمنع خروج القمح من المحافظة إلا بتصريح رسمي، وتشهد المنافذ المتعدد رقابة صارمة في هذا الشأن.

استلام القمح بصوامع كفر الشيخ
استلام القمح بصوامع كفر الشيخ

 


كفر الشيخ

توريد القمح

وزارة الزراعة

مديرية التموين

صوامع

منافذ

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