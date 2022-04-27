اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 06:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة أعمال تطوير مستشفى السنبلاوين العام.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:46 م
محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة أعمال تطوير مستشفى السنبلاوين العام.. اعرف التفاصيل
الدقهليه شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء، المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير مستشفى السنبلاوين العام بالتعاون مع جمعية الإرومان.

وقالت وكيل وزارة الإسكان، إنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم متابعة الأعمال التى يتم تنفيذها بالمستشفى وتشمل، إنشاء وحدة حضانات وإنشاء وحدة غسيل كلوى ووحدة معالجة للغسيل الكلوى داخل المستشفى.

وأضافت، أن المتابعة استهدفت الوقوف على معدلات التنفيذ والاطمئنان على كونها تسير وفق البرنامج الزمنى المقرر، وكذا للعمل على إزالة أية معوقات قد تعترض التنفيذ أمام الشركة القائمة على العمل.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير للقائمين على جمعية الإورمان لدعمها المتواصل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق محافظة الدقهلية ورعاية الاسر الأكثر احتياجا.

والجدير بالذكر، أنه سبق وأن وقع محافظ الدقهلية ومدير عام الجمعية بروتوكولا للتعاون لتطوير وحدة الكلى الصناعية والحضانات ومحطة تحلية المياه بمستشفى السنبلاوين العام، وذلك بتكلفة تقدر بمبلغ 15 مليون جنيه، شاملة الأجهزة الطبية وكافة المستلزمات، وذلك بإشراف ومتابعة مديرية الإسكان ومديرية الصحة بالدقهلية.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن مشاركات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وفى مقدمتها جمعية الأورمان فى الدقهلية نموذج فريد تتميز به المحافظة، حيث تتنوع وتتعدد مشاركتهم المادية والعينية فى تنفيذ المشروعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات حكومية متميزة فى كافة المجالات.

 

IMG-20220427-WA0053
 

 

IMG-20220427-WA0056
 

 

IMG-20220427-WA0058
 

 

IMG-20220427-WA0060
 

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

مستشفى السنبلاوين

تطوير مستشفيات الدقهليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة