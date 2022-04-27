محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة أعمال تطوير مستشفى السنبلاوين العام.. اعرف التفاصيل

الدقهليه شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء، المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير مستشفى السنبلاوين العام بالتعاون مع جمعية الإرومان.

وقالت وكيل وزارة الإسكان، إنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم متابعة الأعمال التى يتم تنفيذها بالمستشفى وتشمل، إنشاء وحدة حضانات وإنشاء وحدة غسيل كلوى ووحدة معالجة للغسيل الكلوى داخل المستشفى.

وأضافت، أن المتابعة استهدفت الوقوف على معدلات التنفيذ والاطمئنان على كونها تسير وفق البرنامج الزمنى المقرر، وكذا للعمل على إزالة أية معوقات قد تعترض التنفيذ أمام الشركة القائمة على العمل.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير للقائمين على جمعية الإورمان لدعمها المتواصل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق محافظة الدقهلية ورعاية الاسر الأكثر احتياجا.

والجدير بالذكر، أنه سبق وأن وقع محافظ الدقهلية ومدير عام الجمعية بروتوكولا للتعاون لتطوير وحدة الكلى الصناعية والحضانات ومحطة تحلية المياه بمستشفى السنبلاوين العام، وذلك بتكلفة تقدر بمبلغ 15 مليون جنيه، شاملة الأجهزة الطبية وكافة المستلزمات، وذلك بإشراف ومتابعة مديرية الإسكان ومديرية الصحة بالدقهلية.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن مشاركات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وفى مقدمتها جمعية الأورمان فى الدقهلية نموذج فريد تتميز به المحافظة، حيث تتنوع وتتعدد مشاركتهم المادية والعينية فى تنفيذ المشروعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات حكومية متميزة فى كافة المجالات.