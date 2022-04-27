اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:55 ص
أكرم القصاص
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رئيس مدينة السنبلاوين: تطوير مصنع تدوير القمامة بتكلفة 15 مليون جنيه

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:00 ص
رئيس مدينة السنبلاوين: تطوير مصنع تدوير القمامة بتكلفة 15 مليون جنيه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهليه شريف الديب

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أكد متولي عبد العال متولي رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنه جاري اتخاذ الإجراءات لتطوير مصنع تدوير القمامة بالسنبلاوين على مساحة 7 أفدنة.

وأشار رئيس مركز ومدينة السنبلاوين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن المصنع يخدم ثلاثة مراكز، وهي ميت غمر والسنيلاوين وتمي الأمديد، وأوضح أن التكوير يشمل إنشاء بلاطات خرسانية في منطقة المعالجة البيولوجية وخزان أرضي وشبكات لتجميع سائل الرشيح ومعالجته بشكل بيئي آمن، إلى جانب عمل سور حول الموقع بالكامل بتكلفة 15 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأشار المتولي بأن هناك توجيهات من محافظ الدقهليه بسرعة البدء في تنفيذ اعمال التطوير وتذليل كافة المعوقات والانتهاء من الاعمال قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأكد المتولي بأن التطوير بالمصنع سوف يحل أزمة القمامة بالثلاثة مراكز ويخدم قطاع كبير بالمحافظة، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى المصنع.

 


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