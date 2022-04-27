محافظ أسيوط يشارك فى اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

أسيوط – فريق المحافظات

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، فى اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمناقشة عدد من الملفات المهمة بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كما حضر الفيديو كونفرانس مع المحافظ محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بأسيوط.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة للمحافظين بمناسبة الأعياد التى تشهدها الفترة الحالية وتتمثل فى ذكرى تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد كما هنأهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأعياد على مصرنا الغالية بالخير والازدهار وعلى الشعب المصرى العظيم باليمن والبركات.

وأكد محافظ أسيوط على تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة للمتابعة والإشراف على رصد وإزالة أية تعديات على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة وبخاصة خلال الأجازات المقبلة وأثناء الاحتفالات بالأعياد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين فضلاً عن الانعقاد الدائم لغرفة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة ورصد أية تعديات أو مخالفات بالمراكز والأحياء والتعامل الفورى معها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تتم عملية الرصد بشكل آلى ومراجعتها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية مؤكدًا إنه يتم التعامل الفورى مع أى متغير جديد بشكل يومى والتصدى بكل حزم لكافة صور التعديات أيا كان نوعها سواء من بناء مخالف أو تشوينات أو تراكمات أو أية تغييرات جديدة وإزالتها فوراً فضلا عن التوسع فى فتح المنافذ والشوادر الخاصة ببيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين وتشكيل حملات مكثفة لضبط الأسعار ومواجهة تجار السوق السوداء.

كما أشار محافظ أسيوط إلى متابعته الميدانية والمستمرة لأعمال حصاد محصول القمح وتوريده لمراكز التجميع والصوامع والمطاحن لافتًا إلى زيادة معدلات التوريد لتحقيق المستهدف توريده من محصول القمح والبالغ 403 ألف طن قمح مع صرف مستحقات المزارعين أول بأول.

وأضاف محافظ أسيوط أن رئيس الوزراء شدد - خلال الاجتماع - على أهمية تحقيق كل محافظة لمستهدفاتها من توريد محصول القمح لهذا العام موجهًا بضرورة قيام المحافظين بالمتابعة المستمرة لجميع خطوات وإجراءات الحصاد والتوريد بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فضلا عن التوسع فى فتح منافذ وشوادر السلع الغذائية بالقرى والمراكز لمحاربة غلاء الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بالإضافة إلى أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أى حالات للبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية فى أثناء إجازة عيد الفطر المبارك مشدداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم "نوباتجيات" عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فورى.