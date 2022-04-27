محافظة الإسكندرية: بدء توريد القمح من المزارعين للصوامع ثالث أيام العيد

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الدولة تبذل أقصى جهدها لتوفير مخزون استراتيجى آمن، مشيرا إلى أنه تم توجيه جميع المديريات المسئولة عن عملية توريد الأقماح إلى اتخاذ كافة التدابير، حيث يعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية التى يهتم عدد كبير من الفلاحين بزراعتها هذا العام، فهو المصدر الرئيسى لرغيف الخبز، وهو المحصول الإستراتيجى الذى يحظى بالأولوية القصوى من الاهتمام والمتابعة المستمرة من الحكومة.

وأضاف الشريف، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التموين بالاسكندرية برئاسة محمد سعد الله مدير المديرية ليكون بداية موسم توريد الاقماح فى الإسكندرية من المزارعين يوم الأربعاء 4 مايو 2022 ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه، أوضح سعد الله، أن المستهدف هذا العام توريد من 120 إلى 130 ألف طن أقماح، حيث بلغت مساحة زراعة القمح فى الإسكندرية هذا العام نحو 73 ألف فدان، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لـ 6 مواقع تخزينية.