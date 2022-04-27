مجلس جامعة بنى سويف يوافق على تنظيم عدد من الندوات بقرى المحافظة

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 208، على مقترح كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بشأن تنظيم عدد من الندوات الإرشادية بقرى ( الحكامنة – صفط الخرسا- مازورة) وذلك للتوعية بالقضايا القومية، ومنها محو الأمية وتعليم الكبار، والزواج والطلاق المبكر، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة أن الكلية بصدد تنظيم عدد من الفاعليات والأنشطة الطلابية والاجتماعية ومنها، حفل تكريم الطلاب المتميزين في مشروع محو الأمية حيث فازت الجامعة بالمركز الثاني علي مستوي الجامعات المصرية، وكذلك عمل مسابقة أفضل عمل فني طلابي للتوعية والارشاد.

وأضاف رئيس الجامعة أن كلية الخدمة الاجتماعية من الكليات الواعدة التي تهتم من خلال أنشطتها ومناهجها بتنمية مجتمعها الداخلي والمجتمع المحلى والمساهمة في حل المشكلات القومية بخدمة المجتمع المحيط بها، حيث تعمل الكلية على إعداد أخصائي اجتماعي قادر على المنافسة في سوق العمل، وقادر على إحداث التغير الإيجابي في المجتمع وإجراء البحوث التي تهتم بدراسة السلوك الإنساني والبيئة، والنهوض بالمجتمع. - ‏