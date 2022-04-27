مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 13 مدرساً .. اعرف التفاصيل

أسيوط فريق المحافظات

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 13 مدرساً بعدد من كليات الجامعة، حيث نصت القرارات فى كلية الطب على تعيين 4 مدرسين هم الدكتور أحمد عبد الحميد إسماعيل بقسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور محمد أشرف محمود بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وكلاً من الدكتورة أزهار عربى محمد والدكتورة مى على عبد الفتاح بقسم طب الأطفال بالكلية.

وفى كلية التمريض نصت القرارات على تعيين 4 مدرسين آخرين هم الدكتورة إيمان ممدوح عزيز بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ والدكتورة آية مصطفى محمد بقسم تمريض النساء والتوليد والصحة الإنجابية، وكلاً من الدكتورة إيمان محمد هاشم والدكتورة نور الإيمان حسن على بقسم التمريض الباطنى والجراحى بالكلية.

كما تضمنت القرارات فى كلية الحاسبات والمعلومات تعيين كلاً من الدكتور ماجد أحمد جاد الرب بقسم علوم الحاسب، والدكتورة سها عبد المؤمن محمد بقسم نظم المعلومات بالكلية.

وشملت القرارات أيضاً تعيين مدرساً واحداً فى كلٍ من 3 كليات أخرى و هم الدكتور نبيل عبد الباقى محمود بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة، والدكتور صادق فتحى صادق بقسم التاريخ بكلية الآداب، والدكتورة مى عماد سيد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالجامعة.