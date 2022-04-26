وفد كلية الزراعة بأسيوط يختتم زيارته للدنمارك ضمن برنامج التبادل الطلابى.. صور

كتب أسامة عبد الحميد

تلقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تقريرا من الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، عن ختام زيارة الوفد العلمي لكلية الزراعة لدولة الدنمارك، والتي استغرقت عدة أيام خلال الفترة من 17 حتى 23 أبريل الجاري، وذلك برئاسة عميد كلية الزراعة، وضم الوفد الدكتور صالح إسماعيل رئيس قسم الأراضي والمياه بالكلية والدكتور محسن جامع الأستاذ المتفرغ بقسم الأراضي والمياه بالكلية، و4 معيدين بقسمي الأراضي والمحاصيل، و6 طلاب من مختلف الفرق الدراسية.



وأوضح الدكتور عادل محمد أن الزيارة تأتى في إطار برنامج التبادل الطلابي في مجال العلوم الجيولوجية المشترك بين مصر والدنمارك، وتركزت زيارة الوفد المصري في أماكن عديدة لدراسة أنواع الأراضي في كافة أنحاء دولة الدنمارك والتعرف على أهم خصائصها الجيولوجية والزراعية، وكذلك زيارة مزارع الإنتاج النباتي والحيواني، فضلا عن زيارة المتاحف المتخصصة في تاريخ الدنمارك الزراعي والجيولوجي.



وأشار الدكتور عادل محمد إلى ختام الزيارة بتلبية دعوة السفير محمد كريم شريف سفير مصر بدولة الدنمارك لوفد الجامعة، وذلك للإفطار في السفارة المصرية بحضور أعضاء السفارة المصرية، كما شهد اللقاء الحديث حول استمرار وتحسين التعامل المشترك بين الجانب المصري والدنماركي من خلال المشاريع البحثية المتنوعة والبرامج الدراسية المشتركة بين جامعة أسيوط والجامعات الدنماركية والتعرف على أوجه الاستفادة العلمية لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من تلك الزيارة، كما تضمن اللقاء قيام عميد كلية الزراعة بتقديم درع جامعة أسيوط إهداء وتكريما للسفير على جهده في تيسير إجراءات تنظيم الزيارة.



الوفد فى الدنمارك (1)



الوفد فى الدنمارك



الوفد فى الدنمارك



الوفد فى الدنمارك



الوفد فى الدنمارك



جانب من الزيارة



جانب من الزيارة

جانب من الزيارة



جانب من الزيارة



جانب من الزيارة



جانب من الزيارة



خلال زيارة الوفد للدنمارك



خلال زيارة الوفد للدنمارك



خلال زيارة الوفد للدنمارك