وقال المستشار النمساوى كارل نيهمر، في تصريحات له اليوم الأربعاء عقب الاجتماع، أنه لا يوجد حاليًا مؤشرات على أن النمسا يمكن أن تتأثر بالتوقف المفاجئ لإمدادات الغاز، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة .

وأشار المستشار إلى أنه بحث مع وزيرة الطاقة ليونور جويسلر الكيفية التي ترغب بها النمسا في التخلص من الاعتماد على روسيا، لافتا إلى أن ما تردد عن دفع النمسا للغاز الروسي بالروبل بأنه مجرد "دعاية" وأن العقود سارية دون تغيير.

وشدد المستشار على أن أمن الإمدادات مضمون، ولن تكون هناك أسر ستصاب بالبرد، في إشارة إلى عدم حدوث أزمة في وقود التدفئة في الشتاء المقبل.

من جهتها، قالت الوزيرة جويسلر إن الهدف الرئيسي للنمسا هو أن تصبح أكثر استقلالية في مجال الطاقة حيث ما زالت تحصل على نحو 80 في المئة من غازها الطبيعي من روسيا، وأضافت أنه لا توجد حاليًا اختناقات في عمليات تسليم الغاز إلى النمسا.