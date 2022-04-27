ماليزيا تخفف قيود كورونا للمسافرين بشكل واسع

أ ش أ

أعلنت السلطات في ماليزيا اليوم الأربعاء عدم إخضاع المسافرين الوافدين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا لاختبار الفيروس، بالإضافة إلى إلغاء ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة لجميع الأفراد.

وأوضح وزير الصحة خيري جمال الدين أنه سيتم إلغاء اختبارات ما قبل المغادرة وعند الوصول للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، والمتعافين من الفيروس قبل ستة إلى 60 يوما من تاريخ وصولهم، وكذلك المسافرين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أقل.

وتابع الوزير أن القرارات تسري بدءا من مايو المقبل، مضيفا أن ارتداء الكمامات لازال مطلوبا في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.

وفي السياق ذاته، أشار جمال الدين إلى أن من لم يتلقحوا بشكل كامل ضد الفيروس سيخضعون للاختبارات الطبية والحجر الصحي الإلزامي لمدة خمسة أيام.. مضيفا أن التأمين الصحي لم يعد شرطا أساسيا للأجانب الذين يدخلون البلاد.