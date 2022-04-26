معارض "أهلا رمضان" و"العيد فرحتنا" توفر كل احتياجات أهالى المنيا.. فيديو

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من داخل معرض أهلا رمضان ومعرض العيد فرحتنا، واللذين يوفرنا السلع الغذائية والملابس الجاهزة بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات أهالى المنيا من السلع الغذائية والملابس الجاهزة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، افتتح معرض "العيد فرحتنا" بشارع المحطة بمدينة المنيا، للملابس الجاهزة والأحذية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة سبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين.

قال المحافظ، إنه يجرى عرض الملابس الجاهزة والأحذية للمواطنين بأسعار مخفضة داخل المعرض، بالإضافة إلى معروضات السلع الغذائية "أهلا رمضان" بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، بهدف توفير كافة المنتجات للمواطنين بجميع المراكز، مشيرا إلى أن المحافظة افتتحت حتى الآن 6 معارض العيد فرحتنا بمراكز (مغاغة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – أبو قرقاص – ملوى)