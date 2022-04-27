كبسولة × القانون.. لو رايح المحكمة للشهادة.. اعرف إجراءات تنظيم سماع الشهود

كتب إيهاب المهندس

أقوال الشهود قد تدين متهم وقد تبرئ أخر أثناء نظر الدعاوى سواء في الجنايات أو الجنح، وتوجد العديد من الإجراءات لتنظيم سماع أقوال الشهود داخل المحكمة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

المشرع وضع نص المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على: "ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى غرفة مخصصة لهم، ويخرجون منها بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته يبقى فى قاعة الجلسة إلى أن تقفل باب المرافعة ما لم ترخص لم المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد أخر".

فيما نصت المادة 279 على أنه فى حالة تخلف حضور الشاهد بعد تكليفه جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة.