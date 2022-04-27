غادة شلبى تشارك فى الاحتفال بمناسبة اليوم الوطنى لدولة زيمبابوى

كتب محمد أسعد

نيابة عن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، شاركت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة فى الاحتفال الذى أقامته سفارة زيمبابوى بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطنى لدولة زيمبابوى، ما يأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم الأواصر مع الدول الأفريقية الصديقة إلى جانب العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الأفريقية.

وخلال الاحتفال ناقشت نائب الوزير مع سفير زيمبابوى بالقاهرة سبل زيادة التعاون بين مصر وزيمبابوى فى مجال السياحة، حيث أكدت نائب الوزير حرص الوزارة على العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول الأفريقية ولاسيما زيمبابوي.

ومن جانبه، أعرب السفير عن رغبة الجانب الزيمبابوى فى تفعيل مزيد من التعاون السياحى مع الجانب المصرى من خلال التواصل بين شركات السياحية المصرية ونظيرتها الزيمبابوية للتباحث حول عمل برامج مشتركة يمكن من خلالها للسائح زيارة الأهرامات بمصر وشلالات فيكتوريا بزيمبابوى.

كما اقترح قيام مجموعة من شركات السياحية فى زيمبابوى بزيارة مصر للتعرف على الإمكانيات التى يمكن استغلالها لدعم حركة السياحة بين البلدين، وقد رحبت نائب الوزير بالمقترح.

وأوضح السفير أن مصر وزيمبابوى تربطهم العديد من خطوط الطيران التى تصل إلى مقاصد مختلفة فى مصر مثل شرم الشيخ والأقصر والقاهرة ومطار برج العرب بالإسكندرية، حيث أكدت نائب الوزير على أن ذلك يمثل فرصة كبيرة لزيادة الحركة بين البلدين حيث أنه يتيح عرض كبير للمنتج السياحى المصرى المتنوع ويمثل عامل جذب للسائحين لزيارة هذه المقاصد.







