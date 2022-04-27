صفقة زغارى بلا مقابل..جارديان تكشف سر 400 مليون استرليني لم تتسلمها إيران

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن مصادر حكومية إيرانية إن الدين البالغ 400 مليون جنيه إسترليني الذي دفعته المملكة المتحدة لإيران وقت إطلاق سراح نازانين زغاري راتكليف وأنوشيه عاشوري لم يصل إلى طهران بعد.

وقال مصدر حكومي إيراني رفيع إن الأموال محجوبة في إحدى الدول، وأن المشكلة ليست مع حكومة المملكة المتحدة. وقال أحد التقارير إنه تم تحويل مليون جنيه إسترليني فقط إلى طهران.

واشترطت المملكة المتحدة أن تستخدم الأموال للأغراض الإنسانية فقط، لكن هذا الشرط لم يتكرر في بيان صادر عن الحكومة الإيرانية في ذلك الوقت.

وقامت الدولة الخليجية بدور الوسيط في المحادثات التي أدت إلى تحويل الديون طويلة الأمد وقت إطلاق سراح المحتجزين البريطانيين الاثنين في 17 مارس. أكد الجانبان أن سداد الديون المستحقة منذ 40 عامًا والإفراج غير مرتبطين، لكن الكثيرين قالوا إن هذا خيال دبلوماسي، لأنهما كذلك.

ورفضت المملكة المتحدة التعليق مباشرة على تقارير وسائل الإعلام الإيرانية، لكنها أشارت إلى تصريحات سابقة للحكومة البريطانية والإيرانية مفادها أن الدين قد تم سداده بفوائد متراكمة.

وردا على سؤال لصحيفة "إنتخاب" الإيرانية ، قال المتحدث باسم مفوضية الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، إن الأموال تم تجميدها.

وقال "نحن نعمل مع دول المنطقة بطريقة ما ، وبعض الدول المجاورة تتشاور وتتوسط في تلقي مطالبنا"، لافتا إلى إنه من المهم الإفراج عن الأموال المحجوبة.

وقالت الصحيفة إن مدى التعطيل غير واضح وليس معروفا ما إذا كان ذلك بسبب مشكلة مصرفية أو مشكلة أخرى ، مثل القيود المفروضة على استخدام الأموال من قبل البريطانيين.

وشددت وزارة الخارجية على أن الدفعة "تمت بالامتثال الكامل للعقوبات البريطانية والدولية وجميع الالتزامات القانونية".

وقالت الحكومة الإيرانية أيضًا في ذلك الوقت إنها "تتمتع بالسلطة والحرية الكاملة في كيفية إنفاق مواردها المالية".