اليوم السابع
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شيخ الأزهر: تحية من قلب كل حر لشعب فلسطين البطل تقديرا لصموده لحراسة الأقصى

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:55 ص
شيخ الأزهر: تحية من قلب كل حر لشعب فلسطين البطل تقديرا لصموده لحراسة الأقصى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التحية للشعب الفلسطيني، باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، قائلا: "تحية من قلب كل حر أبي إليك شعب فلسطين البطل، وتقديرا كبيرا لصمودك وتصميمك على حراسة المسجد الأقصى، وحمايته والدفاع عنه، ودعاءً من أعماق قلوبنا في هذه المناسبة المباركة أن يحق الله الحق وينصر أهله وأعوانه ويبطل الباطل ويخذل أهله وأشياعه".
 
أضاف شيخ الأزهر الشريف باحتفالية ليلة القدر بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أختم دعائي لكم سيادة الرئيس بالمزيد من عون الله تعالى وسداده وتوفيقه، وأن يمدكم بمدد من عنده وأن يحقق على أيديكم آمال المصريين وطموحاتهم، وأن يحفظ الله مصر وشعبها الطيب الأصيل من كل مكروه وسوء، وأن يرفع شأن أمتنا العربية والإسلامية بين الأمم، ويحقق لها أمنها واستقرارها، كما أسأله سبحانه أن يعيد إلى اليمن والعراق وسوريا وليبيا ولبنان الأمن والسلام والاستقرار والرخاء، وأن يخلص العالم كله من ويلات الحروب وموجات الكراهية وانتشار الأوبئة والأمراض.. إنه ولي ذلك والقادر عليه".
 
 

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