اليوم السابع
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شباب كفر الشيخ تنظم احتفالات يوم اليتيم بمراكز شباب مطوبس.. صور

الأربعاء، 27 أبريل 2022 06:07 م
شباب كفر الشيخ تنظم احتفالات يوم اليتيم بمراكز شباب مطوبس.. صور رحلة نيلية للأطفال
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت إدارة شباب مطوبس اليوم احتفالا بيوم اليتيم وتنفيذ رحلة نيلية بمشاركة 50 طليع وطليعة من اعضاء مراكز الشباب ضمن النشاط العام، يأتي تنفيذ الفعاليات والأنشطة تحت رعاية اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، وفريق عمل إدارة شباب مطوبس.
 
وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، شهدت فعاليات الاحتفال الترويح عن الطلائع المشاركين من خلال رحلة نيلية أعقبها زيارة ترفيهية لحدائق إدفينا والتنزة عبر الألعاب الترفيهية بالحديقة وفي ختام اليوم تم توزيع جوائز للمشاركين.
 
وأكد الدكتور عزت محروس، ان تلك الفعاليات تهدف لغرس روح المشاركة المجتمعية في نفوس النشء والتركيز على احتياجاتهم العاطفية ورفع الروح المعنوية لديهم وتشجعيهم على ممارسة الالعاب لتحفيزهم وانخراطهم بالمجتمع.
 
جانب من الرحلة
جانب من الرحلة

رحلة للايتام بكفر الشيخ
رحلة للايتام بكفر الشيخ

رحلة نيلية للأطفال
رحلة نيلية للأطفال

 


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