اليوم السابع
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سحورك صحى فى رمضان.. كيف تختار وجبة سحور مثالية؟

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:00 ص
سحورك صحى فى رمضان.. كيف تختار وجبة سحور مثالية؟ وجبة السحور فى رمضان
كتبت فاطمة خليل

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يجب أن تمنح وجبة السحور فى رمضان اهتماماً خاصا، بحيث تكون الأطعمة صحية ومشبعة، فهذه الوجبة هي المصدر الأساسي للوقود في اليوم وتساعد هذه الوجبة الصحية في منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء النهار، لذا فى هذا التقرير نتعرف على كيفية اختيار وجبة سحور مثالية فى رمضان، بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".
 

كيف تختار وجبة سحور مثالية فى رمضان
 

بدلاً من الحبوب السكرية، من الأفضل تناول وجبة غنية بالألياف والبروتين تتضمن بعض الأمثلة ما يلي:

-عصير شوفان بالفواكه والحليب والزبادي والشوفان والبذور والعسل

-فول وبيض وزبادي.

-توست القمح الكامل مع الفطر والبيض المخفوق

-الجرانولا واللبن والعسل والفاكهة؛ أضف بيضة مسلوقة لمزيد من البروتين

-شوفان مطبوخ مع تفاح ، قرفة ، لبن و عسل

-تونة على توست مع كوب حليب.

والترطيب الجيد وشرب الماء فى وجبة السحور يمنع الصداع والدوخة فى اليوم التالى ركز على السوائل منخفضة السكر، وتجنب المشروبات الغازية والكافيين.

وتجنب الدهون والزيوت فى وجبة السحور أيضاً لأنها قد تتسبب فى صعوبة الهضم وتسبب لك مشاكل صحية.


وجبة السحور المثالية فى رمضان

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