زراعة الإسكندرية تنظم إفطارها السنوى على شكل فانوس

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، حفل الإفطار السنوى لطلاب الكلية، على شكل فانوس بتنسيق مميز على غرار كلية الهندسة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد بهي الدين محمد عميد الكلية.

تميز الحفل الذى نظمه وأعده اتحاد الطلاب بالتعاون مع قسم رعاية الشباب الكلية، بتنسيقه على شكل فانوس وهلال ونجمة، وشارك فيه حوالى 1000 طالب، وحضره الدكتور أحمد مهدى وكيل الكلية لشئون التعليم، والدكتور هشام عبد الرزاق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور طارق القيعى عميد الكلية الاسبق، بالإضافة إلى مستشارى لجان رعاية الشباب وبعض أعضاء هيئة التدريس، وعدد من أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، وتضمن حفل الإفطار فقرات متنوعة من عرض التنورة وإنشاد دينى وموسيقى رمضانية.

يذكر أن كلية الهندسة جامعة الإسكندريه نظمت حفل إفطار على شكل داعية ولقى إعجاب عدد كبير من الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعى.