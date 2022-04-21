جامعة الإسكندرية تطلق قوافل توعوية إلى قرية أبيس 7

الإسكندرية - أسماء على بدر

أكد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهتمام الجامعة بملف صيانة المنشآت الجامعية والمرافق التابعة لها من معامل ومدرجات وتحديث شامل للاجهزة العلمية فى إطار ما تشهده الجامعة من تحديث شامل بها ، جاء ذلك خلال إنعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر إدارة الجامعة .

ووجه أبو النجا وكلاء الكليات بضروة إجراء حصر كامل ودقيق لكافة عمليات الصيانة مع وضع تشخيص تفصيلي لحالة المنشأت بكل كلية

وفي إطار رؤية الجامعة واهتمامها بتطوير أداء الوحدات ذات الطابع الخاص، استعرض المجلس أهم ما دار باجتماع المجلس الاعلي للوحدات ذات الطابع الخاص وخاصة ما يتعلق بتفعيل نماذج عناصر التكاليف الخاصة بالعمليات الداخلية التي تقوم بها الوحدات داخل الجامعة ، كما استعرض المجلس نتائج الاجتماع مع المديرين التنفيذيين للوحدات والذي تم اجراؤه بغرض مناقشة أهم المشاكل و المستجدات الخاصة بهذا الملف .

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور على مسلم الاستاذ بكلية التجارة عن إستعدادت جامعة الاسكندرية لللتنافس على جوائز التميز الحكومي خلال النسخة الثالثة للجائزة حيث أشار د مسلم لقيام الجامعة بتنظيم عدد من الاجتماعات وورش العمل التنفيذية لإعداد وكتابة تقارير التنافس على جوائز التميز المؤسسي، من خلال تقسيم الكليات إلى مجموعات نوعية وتحديد مسئوليات كل فرد فى هذ الشأن.

ومن جانبه أكد أبو النجا على أهمية مشاركة الجامعة فى النسخة الحالية من المسابقة وضروة قيام الوكلاء بأرسال تقرير يومى عن اخر مستجدات وما يتم إنجازه فى هذا الملف من خلال فرق العمل .

واستعرض المجلس التقرير المشترك المقدم من الدكتورة أميرة زكي وكيل كلية العلوم، والدكتورة إنجي الغيطاني وكيل المعهد العالى للصحة العامة عن القوافل التوعوية لتطوير قرية أبيس 7 خلال شهري فبراير ومارس 2022 والتي شاركت فيها كليات العلوم والآداب والطب والتربية والمعهد العالي للصحة العامة وزراعة سابا باشا بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وجمعية الهلال الأحمر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة ودعم بناء الإنسان وذلك من خلال توزيع مطبوعات توعوية والقيام بعمليات جمع العينات الخاصة لمسح الامراض المتوطنة والكشف الطبي علي الأهالي مع صرف الادوية والمكملات الغذائية وتنفيذ برامج محو أمية وبرامج اجتماعية وإرشاد نفسي والتدريب علي حرف صغيرة .

وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتورة منال فوزي عبد الوهاب الأستاذ بقسم علوم البيئة بكلية العلوم بعنوان " الزراعة المستدامة وإعاده إستخدام المياه فى مصر : طرق مبتكرة لمعالجة مياه الصرف وصحة التربة " .

كما وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور أحمد يوسف شعبان أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب بعنوان" السلامة والفعالية العلاجية للسيكوسبورين بالأضافة إلي العلاج الأساسى فى علاج الضائقة التنفسية الحادة فى مرضي كوفيد 19 فى مستشفيات جامعة الإسكندرية .