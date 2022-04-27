اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا توقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 08:30 ص
روسيا توقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا غاز طبيعى - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، أنها أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قيام الدولتين بسداد ثمن الإمدادات بالروبل.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت الشركة الروسية، في بيان اليوم، إنها أوقفت ضخ الغاز تماما إلى شركتي "بولغاراز" (بلغاريا) و "بي جي إن آي جي" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل.

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طال التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 31 مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول "غير الصديقة لروسيا".


روسيا

بولندا

بلغاريا

الغاز الطبيعي

غازبروم

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