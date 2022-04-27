رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الحيوية فى جنوب سيناء استعدادا لعيد الفطر

جنوب سيناء_ ياسر عامر

ترأس اليوم الأربعاء، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماع الجهاز التنفيذي للمحافظة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بجنوب سيناء، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات، وعدد من مديرى إدارات الديوان العام.

وهنأ المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية وجموع المواطنين بجنوب سيناء، بعيد الفطر المبارك داعياً الله أن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركات وأن يحفظها مرفوعة الراية خفاقة تحت رعاية قائدها المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصدر محافظ جنوب سيناء حزمة توجيهات مشددة في ضوء تنفيذ تكليفات مجلس المحافظين الأخير، منها متابعة منظومة المتغيرات المكانية ورصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة علي أملاك الدولة والإزالة الفورية حيالها، مكلفاً رؤساء المدن بتشكيل لجنة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة واتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين

كما أصدر محافظ جنوب سيناء توجيهاً عاماً بإلغاء كافة الأجازات والراحات من اليوم وحتى نهاية فترة عيد الفطر لجميع قيادات المحافظة، ورؤساء المدن ومديري المديريات، والإدارات الخدمية وأعضاء الإدارات الهندسية، بالإضافة للأطقم الفنية وسائقي المعدات الثقيلة والإسعاف والدفاع المدني، والمرو، والمستشفيات، والطب البيطري، والتموين، والمخابز وجميع القطاعات الخدمية بالمحافظة، وشركات الكهرباء، والمياه، والتليفونات، ومحطات الوقود، والتشديد علي توفير جميع أنواع الوقود استعداداً لاستقبال وفود من المحافظات الأخرى لقضاء اجازة العيد.



وشدد المحافظ علي متابعة انتظام سير العمل بمنظومة توريد الأقماح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتحقيق المستهدف ، وتحقيق المستهدف كون عملية التوريد هذا العام أمناً قومياً وموسماً استثنائياً للحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها.



ووجه محافظ جنوب سيناء رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار التوسع في إقامة المعارض والشوادر وتزويدها الكميات المعروضة حتى نهاية العام بهدف تلبية جميع احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية والأساسية لهم بأسعار مخفضة، لافتا ان تلك المعارض ساهمت وبشكل ملحوظ في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل موجة ارتفاع الأسعار العالمية والظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.



كما وجه المحافظ برفع درجات الاستعداد بالمحافظة وفتح مراكز العمليات بجميع المدن، ووجه بضرورة فتح الحدائق والمتنزهات ومراكز الشباب وإضفاء الفرح والسرور علي المواطنين، مع إذاعة اغاني لنشر البهجة والسرور.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الحملات التموينية والصحة والمرور الدائم علي الأسواق، لضبط الأسواق، ووجه فودة باستمرار معارض أهلا رمضان ومعارض الخدمة الوطنية، والمتابعة بوزارة الزراعة والتموين لتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

والمرور على مواقف السرفيس الداخلي وبين المحافظات، والتصدي لأي محاولات لزيادة التسعيرة او استغلال المواطنين خلال فترة العيد.



وقدم محافظ جنوب سيناء تعازيه في وفاة شخصين وتمني الشفاء العاجل للمصابين بحادث أتوبيس قادم من المنيا إلى شرم الشيخ والذي وقع صباح اليوم حيث تفقد المحافظ مكان الحادث يرافقه رئيس مدينة شرم الشيخ.



وأشاد المحافظ بدور الشرطة والدفاع المدني والإسعاف الذي شارك بعدد 17 سيارة إسعاف لنقل المصابين الي مستشفي شرم الشيخ الدولي فور وقوع الحادث الاليم، وأشار المحافظ لدور وزارة التضامن الاجتماعي التي بادرت بالفور بتقديم الدعم اللوجيستي وقررت صرف مبالغ مالية لأسرالمتوفين والمصابين.

يشار الي أنه قد وقع حادث انقلاب أتوبيس صباح اليوم قادما من المنيا قبل شرم الشيخ ب 25 كم نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 43 إصابات خفيفة متنوعة تم نقل الجثتين الي ثلاجة مستشفى شرم الشيخ، والمصابين الي مستشفي شرم الشيخ ويتم متابعة حالتهم اولا باول.

